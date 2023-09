Joven vende tazas para obtener dinero que necesita para una prótesis

“Lo que tengo se llama artrodesis, perdí el cartílago del tobillo, una de las articulaciones más importantes. Entonces lo que me hicieron hace unos años, en la última intervención, fue fusionar, que es juntar huesos. Eso me generó más pérdida de cartílago, pero lo que me ofrecen es seguir fusionando y eso me quita totalmente el movimiento del tobillo”, explicó a Telenoticias.