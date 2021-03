Joven trasplantada de pulmones sobrevivió al COVID-19: "Soy un milagro"

Fiorella Gómez Lizano es una joven de 29 años, quien ha luchado por su vida inagotablemente: es la primera mujer sobreviviente de un trasplante de ambos pulmones en Centroamérica.

Aunque sea difícil creerlo, un año y un mes después de esa importante cirugía, contrajo COVID-19 y sobrevivió.

El proceso de lucha luego del trasplante ya era suficientemente complicado como para, además, contraer una enfermedad que atacaba, entre otras cosas, el sistema respiratorio.

Recibir el diagnóstico positivo la devastó.

Su madre, quien vive en la misma casa, había salido positiva, por lo que estaba en máximo peligro. Según Gómez, ella era del porcentaje de la población que no se podía enfermar: todos los pronósticos estaban en su contra.

“Cuando yo me comunico vía WhatsApp con mi doctora, inmediatamente me indica que debo ir al hospital a realizarme la prueba de COVID-19. Me realizo la primera prueba, doy positivo y de inmediato me internan”, contó.

Tanto los doctores como la familia de Fiorella y hasta ella misma tenían muy pocas esperanzas. ¿Qué le podía provocar este virus a ella si había matado hasta personas sin factores de riesgo?

Los síntomas comenzaron a aparecer, pero su actitud se tornó positiva.

Pasaban los minutos, la incertidumbre seguía. Lo único que le podían dar era acetaminofén. Pero ocurrió lo que menos esperaban.

“Nunca tuve ningún problema ventilatorio. No requerí ni una sola aplicación de oxígeno, asistencia de nada, solo vigilancia y monitoreo”, dijo Fiorella.

Tan solo 48 horas después y debido a su buen estado de salud, los doctores decidieron enviarla a casa, donde terminó su cuarentena sin complicación.

Su mamá, su hija de 7 años, su abuelo y su hermano también estaban contagiados; sin embargo, Fiorella asegura que todos se apoyaron mutuamente. Para ese momento, su gusto y olfato habían desaparecido.

“Yo salgo de la cuarentena, me mandan a hacerme una prueba más: sigo dando positivo. Me repiten la prueba en una semana más y ya doy negativo (…) La única secuela que he tenido es que no me sabe igual la comida y cuando he bailado o he cantado o he forzado me he puesto como morada, pero ya se comentó con los médicos y puede ser que sea que el virus me quitó la condición física y requiere para futuro otra vez rehabilitación”, indicó González Lizano.