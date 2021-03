Joven superó infección severa, neumonía y perforación de pulmón por COVID-19

Diana Bustamante es una joven que a sus 25 años jamás imaginó debatirse entre la vida y la muerte, ya que gozaba de una envidiable salud. Sin embargo, tras contagiarse de COVID-19 su vida daría un giro inesperado.



“Todo comenzó con dolor de cabeza que se fue incrementando a todo el cuerpo, luego me comenzó a dar fiebre, luego me costaba respirar, me dolía mucho el pecho, el pulmón y ahí fue donde vinimos al Hospital San Juan de Dios”, explicó la joven.