Joven que se incrustó pincho en su cumpleaños perdió la vista en un ojo

“Me acuerdo que me cantaron, yo soplé las velitas y que dije: ‘no me metan la cara en el queque porque no me gusta’ y no recuerdo porque me acerqué al queque, pero recuerdo que me empujaron la cara y empecé a sentir un dolor muy fuerte en el ojo. Pero yo creí que era lustre y me ataqué a llorar porque me dolía mucho. Creo que me senté y luego me desmayé porque no recuerdo más”, comentó Davis.