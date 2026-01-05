Joven pasó cuatro años bajo dominio de grupo criminal por deuda “gota a gota”

Una joven permaneció durante cuatro años bajo el control de un grupo criminal, luego de que su madre la entregara como forma de pago por un préstamo “gota a gota” de ₡100 mil colones.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarticuló la estructura, este martes, mediante allanamientos en Guadalupe, Ipis y Tibás, y calificó los hechos como una grave forma de explotación y esclavitud moderna.



La investigación se remonta al 18 de diciembre ﻿pasado, cuando un menor de edad fue localizado por la Fuerza Pública, maniatado y con múltiples golpes dentro de una vivienda en Tibás. A partir de ese hallazgo, agentes del OIJ de Cartago profundizaron las diligencias y lograron reconstruir el historial de violencia ligado a la deuda (ver video adjunto en la portada).



Según las autoridades, en 2021 la madre de la víctima solicitó un préstamo tipo “gota a gota” por ₡100 mil, pero ante la imposibilidad de pagar los intereses —que con el tiempo crecieron hasta decenas de millones de colones— entregó a su hija, quien tenía 15 años en ese momento, al grupo criminal como forma de pago.



Durante ese periodo, la joven fue explotada laboralmente en pulperías y verdulerías, y además habría sido víctima de explotación sexual, de acuerdo con el OIJ. La víctima intentó escapar en varias ocasiones sin éxito. La última huida ocurrió en diciembre, cuando logró llegar hasta Cartago con ayuda de una vecina.



Como represalia, la organización criminal secuestró al hermano menor de la joven durante varias horas, hecho que permitió a las autoridades ubicar y documentar la operación delictiva.

Según explicó Michael Soto, director interino del OIJ, e﻿s un fenómeno criminal poco habitual en el país, menos aún por un periodo tan prolongado y vinculado a un préstamo “gota a gota”.

El operativo requirió la participación de grupos tácticos especializados, entre ellos el Servicio Especial de Respuesta Táctica y unidades del Ministerio de Seguridad Pública. En total, al menos cuatro personas fueron detenidas este martes, mientras que otras dos ya habían sido capturadas previamente por la Fuerza Pública. Entre los detenidos figura la madre de la víctima, quien será investigada y enfrentaría varios delitos.



Los sospechosos quedaron a las órdenes del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica y la eventual imposición de medidas cautelares. El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) confirmó que brinda atención al caso, mientras continúan las investigaciones.

