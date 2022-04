Joven madre hace mandados y limpia casas para poder construir su hogar

Una joven madre de 22 años que está sin empleo ofrece sus servicios para limpiar casas o hacer mandados para poder construir su hogar.



Nathaly Navarro Araya es madre soltera de dos hijos pequeños y, asegura, que aunque le ha costado mucho, hace de todo para tratar de sacar adelante a sus hijos.

“Yo era vendedora ambulante, una Fundación que se llama Sembrando Esperanza me brindó la posibilidad de poder vender, yo empecé a vender hace dos años en una mesa en las calles.

“Pero yo tuve que llevarme a mis dos bebés conmigo, Isabel y Luca, porque no tenía quién me los cuidara y llegó el PANI, me llevó con ellos y me dijo que no podía volver a vender con ellos.

“Una vez que logré que me cuidaran mis hijos con ayuda del Cen-Cinai seguí haciendo rutas para vender. Pero las ventas comenzaron a bajar”, relató Navarro.

Facilidad para construir

La joven madre cuenta que ha tenido que pasar momentos muy duros, pero que una señora le brindó la posibilidad de construir en pedazo de terreno y que eso la motivó para seguir adelante.

“Yo me fui a vivir a Villa Esperanza de Pavas sin nada, solo con cobijas, una amiga me brindó una mano temporalmente.

“He buscado trabajo, ahora vivo en Lomas del Río y una señora me ofreció un espacio en su terreno para construir un ranchito y entonces eso hice, preparé el terreno y estoy reuniendo materiales para construir ahí.

“Tengo 22 años, me operé para no tener más hijos, pero quiero luchar por los dos que tengo, sacarlos adelante, y por eso quiero construir mi ranchito”, destacó la joven.

Cemento o zinc a cambio de sus servicios

Nathaly dice que no está acostumbrada a estar quieta, por eso, aunque no tenga trabajo, ofrece sus servicios para limpiar casas o hacer mandados, incluso pide que, a cambio, le den materiales para construir su hogar.

“Quiero el cemento para poner el piso, montar las láminas de zinc, hacer el cajón y así poder mudarme. Yo me muevo, no me gusta estar quita, hago mandados, limpio casas, lo que sea”, acotó la mujer.

Si usted desea contactarla para darle trabajo o ayudarla con su objetivo de construir su casa, puede hacer lo al número 72558868, también funciona como SINPE móvil.