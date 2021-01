Joven extraviado en cerro Dantas asegura que le pidió a Dios una segunda oportunidad

Johnny Sánchez de 23 años es uno de los jóvenes rescatados en cerro Dantas tras casi tres días desaparecidos en la montaña.

Él ingresó el sábado al Refugio Nacional de Vida Silvestre en San Rafael de Heredia junto con un compañero de trabajo, pero no lograron salir.

Al parecer tras varias horas de caminata perdieron las señales que indican la ruta a seguir.

Los jóvenes solo llevaban cuatro galletas, eso fue lo único que lograron comer desde el sábado hasta este martes.

Caminaron por días buscando una salida, pero cada vez se sentían más perdidos.

“Nuestro único instinto fue empezar a ir río abajo, pero fueron horas de horas golpeándonos con las piedras conforme comenzamos a descender”, comentó Sánchez.

Durante todos estos días tuvieron que lidiar con el frío, la lluvia y los animales.

En varias ocasiones improvisaron nidos para no sufrir hipotermia.

Incluso este joven cayó de una quebrada de unos 10 metros.

Un helicóptero del Servicio de Vigilancia Aérea fue clave para dar con el paradero de los dos jóvenes.

“Por un momento se me puso a vista negra, me golpee con unas piedras en la caída, empezamos a escuchar las hélices del helicóptero, se pedimos a Dios para que nos vieran, yo a él le pedía que me diera una segunda oportunidad”

Desde muy temprano los cuerpos de rescate sobrevolaron cerro Dantas como parte de las labores de búsqueda. Tras varios minutos en el aire, lograron ubicaron a los jóvenes.

Los jóvenes fueron ubicados a la margen del río Patria. Los cruzrojistas descendieron para su rescate.

Los jóvenes fueron trasladados hasta el hospital San Vicente de Paúl en Heredia para su valoración.

Johnny tenía varias heridas debido a la caída, mientras que su amigo Noel se encontraba deshidratado.

Cerca de 30 socorristas ayudaron en las labores de rescate de los jóvenes.

Con este caso, ya son 12 rescates en montañas que realiza la Cruz Roja en lo que va del año, un número que supera la estadística del mismo período del año anterior.

Las autoridades piden a la población ser precavidos cuando realizan senderismo o caminatas en zonas montañosas.