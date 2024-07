Joven de 23 años requiere cirugía: "Mi corazón necesita ayuda para seguir latiendo"

Paula Martín es una joven de 23 años. Cuando tenía dos años, fue diagnosticada con cardiopatía congénita. Desde ese momento, ha enfrentado una serie de tratamientos y cirugías, específicamente cinco operaciones, dos de ellas a corazón abierto y una para colocarle un marcapasos.



Desde que tiene memoria, esta valiente mujer ha luchado por su vida y ahora enfrenta otro desafío: cambiar la válvula de su corazón. La que tiene se tuvo que haber cambiado hace más de 10 años, pero, pese a que se ha sostenido durante este tiempo adicional, ya llegó al punto en el que no da más.



Por medio de una campaña en redes sociales llamada Corazón Valiente de Pau, familiares y amigos de Martín buscan recolectar fondos para poder costearle la operación, la cual debe realizarse en Barcelona por un especialista en cardiopatías congénitas.



​"Yo fui un atrevido, uno no sabe lo que dice en sus momentos de papá y hace 20 años, a la par de la camita de ella donde la iban ingresando al quirófano, le dije algo. Teníamos cinco días de no hablarle porque se le disparaban todas las alarmas. Y le dije lo mismo que le digo ahorita: 'Aquí te estamos esperando, vaya para allá y salga porque usted sabe que aquí la estamos esperando. Aquí están papi y mami esperándote amor", indicó Julio, el papá de Martín.

Pau, como le llaman de cariño, asegura que es indispensable realizar la operación porque, de no hacerla, ella morirá, y no puede permitírselo porque aún tiene muchos sueños por cumplir, como viajar y algún día tener su propio consultorio en Terapia de Lenguaje.

"Ahora otra vez me tienen que volver a operar, me tienen que hacer un recambio de válvula mitral. Es importante hacer el cambio de válvula porque si no se hace básicamente yo me muero. Aquí nunca habían hecho esta operación, era la primera niña, a la que le hacían ese tipo de operación", subrayó Pau.