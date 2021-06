Joven cuadripléjico necesita de su ayuda para cambiar silla de ruedas

Juan Andrés Gutiérrez es un joven luchador y un ciclista de corazón. En el 2010, sufrió un accidente de tránsito cuando iba en su bicicleta por la ruta hacia Cartago: este hecho provocó que quedara cuadripléjico.



Hace 11 años, con la colaboración de los costarricenses, Canal 7 y el Club de Leones se le regaló una silla de ruedas.

Sin embargo, ha pasado mucho tiempo desde entonces: Juan creció unos centímetros y aumentó varios kilos. Entonces, a sus 27 años, necesita una silla que se adapte a sus nuevas condiciones.

Además, tras 11 años de uso, la silla presenta problemas mecánicos, está deteriorada, las llantas ya no tienen la misma calidad, los apoyabrazos están desgastados y es muy pequeña.

“Esta silla no es solo un apoyo físico, sino emocional. A veces me siento depresivo en el cuarto y esta silla me ayuda a salir y tomar aire, les pido la ayuda de ustedes para una silla nueva”, comentó el joven luchador.