Joven con leucemia agresiva necesita ayuda para recibir tratamiento en España

A sus 37 años, Esteban Bonilla enfrenta la batalla más difícil de su vida: una leucemia muy agresiva que ha deteriorado su salud, pero no su espíritu.

“Ha sido muy duro, muy doloroso, pero también él nos ha enseñado. Esteban ha sido un maestro para nosotros”, cuenta su padre, quien lo acompaña cada día en medio de la incertidumbre y la esperanza.

Después de agotar todas las opciones de tratamiento disponibles en el país, la familia de Esteban busca ahora una alternativa en el extranjero. En Barcelona, España, existe una posibilidad: un tratamiento conocido como CART-T, que representa su última oportunidad de vida. Sin embargo, el costo asciende a 300.000 euros, una cifra imposible de cubrir sin ayuda.

“Estamos haciendo todo lo posible. Vamos a vender el carro de Esteban y otros artículos personales. Él quiere vivir, y nosotros no vamos a rendirnos”, dice su papá.

A pesar del dolor físico y emocional, Esteban mantiene una fortaleza que inspira a todos los que lo rodean.

Desde pequeño, la música ha sido su refugio. Su padre le enseñó que ese era su lugar seguro, y hoy, entre acordes y melodías, encuentra consuelo y motivación.

“Siempre he dicho que soy el hombre más feliz del mundo. A pesar de todo lo doloroso que ha sido, no he permitido que esto me quite la paz ni la felicidad.”

Su optimismo ha sido la luz de su familia, que lo describe como “un alma noble, con unas ganas de vivir enormes”.

Quienes deseen colaborar con Esteban pueden hacerlo mediante las cuentas y enlaces oficiales disponibles en el video adjunto de Telenoticias.