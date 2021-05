Joven cambia bandera dañada por una nueva en el Cerro de la Muerte

Un vecino de Pérez Zeledón, indignado por lo deteriorado que estaba el Pabellón Nacional en la cima del Cerro La Asunción, en el Cerro de La Muerte, decidió pasar de las quejas a los hechos y se fue a cambiarlo.



“Ahorita estoy en un control en el INS, entonces estoy viajando mucho a San José, el 26 de abril pasé con un amigo, que él casi no sale a pasear, entonces me contó que él no conocía la bandera del cerro.

Ese día pasé y vi la bandera y me impresioné, no sé si alguien la dañó por maldad o si fue el viento. Pero yo me indigné mucho y me propuse ir a cambiarla la próxima vez que viajara a San José”, aseguró Daniel Castillo a Teletica.com.

Castillo, quien trabaja en el área administrativa del Hospital de Pérez Zeledón, asegura que “todo peceteño siempre ve esa bandera cuando va a San José, hay mucha gente que no la conoce, la ve de largo y nunca suben. Yo he subido varias veces con amigos y familiares, la vista ahí es impresionante”.

Por esa razón, se propuso cambiar la preciada bandera.

“Dicho y hecho, el 5 de mayo (miércoles pasado) me tocó viajar otra vez al INS, entonces compré la tela, la mamá de mi novia la coció y me la dejó lista.

“Me fui con el compa, pero cuando llegamos al cerro estaba cayendo un baldazo y hacía un frío.

“Ahí me medio puse un poncho que no me tapó nada, pero pudimos subir, ya quitamos la otra bandera y pusimos la nueva, a como pudimos la amarramos bien, luego cuando bajamos tuve que quedarme en el carro como cinco minutos con la calefacción puesta porque tenía congeladas las manos”, relató a este medio el licenciado en Administración.

Sin buscar fama

El joven de 25 años relata que ha recibido muchos comentarios por su acción, algunos positivos y otros negativos, pero que en su interior sabe que no lo hizo por buscar fama, sino por la satisfacción de resolver un problema ciudadano y no solo quejarse en las redes sociales.

“Mucha gente sube ahí y es triste ver cómo estaba la bandera anterior, yo pude quejarme en redes sociales del estado de la bandera y no hacer nada, pero por el contrario decidí tener la voluntad de hacer el cambio.

“Yo no lo hice por buscar fama como dicen algunos, simplemente quise hacer un cambio, no es solo hablar y quejarse, es buscar la solución, y si es algo costoso uno se organiza, si nos ayudamos entre todos las cosas dan resultados positivos”, concluyó el estudiante de Derecho.