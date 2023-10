Joshua Parra cuenta cómo va su proceso de recuperación tras accidente en Guatemala

Por Adrián Fallas | 12 de octubre de 2023, 10:30 AM

A finales de agosto se dio a conocer la noticia. El atacante costarricense Joshua Parra, quien en ese momento jugaba para el Coatepeque de Guatemala había sufrido un accidente de moto.



El futbolista estuvo varios días hospitalizado, incluso en cuidados intensivos, pero ya parece que lo peor quedó atrás.

Parra conversó con Teletica.com sobre su proceso de recuperación. Actualmente, se encuentra en su natal Poás de Alajuela y cada día va mejorando, tal y como contó.

¿Cómo va el proceso de recuperación?

- Con el proceso de recuperación, hemos estado avanzando de la mejor manera. Hemos evolucionado más rápido de lo esperado, y todas las cosas están saliendo bien. Aunque ha sido muy difícil debido a las secuelas, creo que estamos avanzando bien. Al día de hoy, me siento un poco mejor y más consciente de todo. La mayoría de las lesiones se concentraron en el cerebro y el cráneo, lo que ha complicado la recuperación. Sin embargo, gracias a Dios, ha habido una notable mejoría, y los doctores están sorprendidos por lo rápido que he evolucionado.

Pensando en el día del accidente, ¿qué recuerda?

- De ese día, recuerdo pocas cosas. Estábamos planeando ir a cenar con algunos compañeros que vivían cerca. Solíamos ponernos de acuerdo para cenar juntos. Ese día, el uruguayo que siempre me llevaba a casa ya había cenado y no podía ir. Así que decidí caminar solo, ya que el restaurante estaba a unos 200 metros de mi casa. Recuerdo llegar al restaurante y unirme a mis compañeros para cenar. Desde ese momento, no recuerdo nada más. Mi memoria se detiene en el momento en que llegué al restaurante con mis compañeros.

Ya luego me contaron cómo uno de ellos me ofreció llevarme, pero yo al principio me negué por no tener protección, pero él insistió porque decía que yo vivía en una calle peligrosa. Ahí no más, a los 50 o 75 metros ocurrió el accidente, pero esto lo sé por lo que me contaron.

¿Cómo ha sido el apoyo del Coatepeque?

-En cuanto al apoyo de Coatepeque, creo que ha venido principalmente de la comunidad local. La gente del pueblo me ha brindado mucho apoyo a través de mensajes, oraciones y palabras de aliento. Cuando mi mamá se enteró del accidente, viajó a Guatemala. Según lo que me ha contado, las personas del pueblo la ayudaron mucho. Incluso el día en que salí del hospital, una mujer se acercó a mi madre y le entregó una suma de dinero en nombre del pueblo de Coatepeque. Dijeron que se habían reunido para ayudar con los gastos médicos. Estoy muy agradecido con la comunidad, ya que realmente me ha brindado un apoyo invaluable hasta el día de hoy.

¿Qué le han dicho los doctores sobre un regreso?

-He estado en contacto constante con los doctores, quienes se han preocupado mucho por mi situación. Han estado haciendo todo lo posible para asegurarse de que pueda regresar lo antes posible. Me han aconsejado tener paciencia y calma, ya que hemos superado la peor parte. Actualmente, estamos en la fase de recuperación al 100%.

Aunque tengo una herida en el pie y algunas complicaciones con el cráneo, me aseguran que estamos cada vez más cerca de volver a los campos de juego. Debo ser paciente y regresar al 100% para evitar recaídas. Dicen que tal vez para la próxima temporada ya podré estar al 100%.

Tras lo sucedido, ¿qué ha aprendido en estas semanas?