José Miguel Corrales será indagado el viernes por cinco denuncias en su contra

José Miguel Corrales, exlíder del denominado movimiento Rescate Nacional, deberá presentarse a declarar el próximo viernes 23 de octubre en la Fiscalía General en San José por cinco denuncias en su contra, luego de las manifestaciones y bloqueos que vivió el país durante dos semanas.



El Ministerio Público le confirmó a Teletica.com que contra él existen cinco denuncias que se tramitan bajo una misma causa.

“Corrales fue citado para indagatoria, no obstante, es toda la información que se puede brindar, pues este tipo de diligencias son privadas, por lo que no conocemos la fecha ni la hora”, señaló la Fiscalía.

Tras conversar con Teletica.com, Corrales confirmó que debe presentarse a declarar el próximo viernes a las 10 de la mañana.

Se le investiga por los supuestos delitos de instigación pública y obstrucción de la vía pública.



“La acusación contra mi persona es secreta y por ende privada, así que no voy a brindar declaraciones hasta después del viernes que sea indagado en horas de la mañana. Me preocupa mucho decir algo en estos momentos sin haberme presentado ante las autoridades”, dijo Corrales.

Célimo Guido, en declaraciones dadas a la prensa, aseguró que se reuniría este miércoles con Corrales para valorar las acciones a tomar y comentó que él no había abandonado el movimiento.



Tras la consulta, Corrales señaló que es falso y que no ha tenido contacto con su antiguo compañero de lucha.



​Corrales desmintió esta versión y explicó que solo conversará con sus abogados.

“En el momento mismo que dije no más al movimiento, así fue. Esto cogió caminos en los que no estoy de acuerdo y la verdad no he conversado con él (Célimo Guido) ni con nadie, solo con mis abogados sobre las denuncias que hay en mi contra”, agregó.

Este miércoles en horas de la mañana, Célimo Guido aseveró que Rescate Nacional sigue adelante con nuevas estrategias de lucha y convocará, el próximo domingo, a una asamblea de delegados para que juntos diseñen las directrices de lo que continúa.

“Estamos esperando, en este momento, que el día de mañana (jueves) el Presidente de la República se decida. Ese es el plazo que habíamos dado para que convoque a un diálogo nacional con el movimiento Rescate Nacional”, añadió.