José Giacone celebra bicampeonato en Nicaragua: "Siempre salir campeón es lo máximo"

El técnico argentino José Giacone, quien ha dirigido al Herediano, Sporting FC y Alajuelense, volvió a hacer historia en el fútbol de Nicaragua al coronarse bicampeón con el equipo Cacique Diriangén.

Nuevamente, el estratega y sus dirigidos frenaron al Real Estelí, club que hizo una gran Copa Centroamericana al llegar a la final y eliminar al Saprissa en su camino.

El Cacique venció 2-0 a Real Estelí, resultado con el cual se quedó con esta definición por marcador global de 3-2 y obtuvieron así su título 32 en la historia.

En el Diriangén también milita el portero costarricense Alfonso Quesada, un punto alto en el club.

Giacone habló con Teletica.com sobre su nuevo logro y la obtención del bicampeonato.

¿Cómo toma este nuevo éxito en el fútbol de Nicaragua?

-Mucho agradecimiento por la confianza que me dieron todos los personeros del club. Siempre salir campeón para un entrenador es lo máximo. Este torneo me agarró con mucha más experiencia, fuimos muy criticados por no tener un mejor resultado en Copa Centroamericana, pero supimos resistir y logramos el título en diciembre.

Ahora, con el equipo mejor armado y conocimiento de todo el plantel, el torneo se hizo de mejor manera y fuimos primeros, lo que nos permitió cerrar en casa y a pesar de un traspié en el primer juego de la final.

¿A nivel personal cómo toma este nuevo cetro?

-Bien, siempre es un palmarés más para el currículum. Me genera mucha tranquilidad el hecho de devolver con resultados a la gente que confió en mí y devolvérselo en un campeonato a mis jefes.

¿Cómo ha sido la experiencia de dirigir en un fútbol que se ha desarrollado tanto como el de Nicaragua?

-Es una experiencia bastante importante. Es un fútbol en vías de desarrollo, cada vez más hay interés en el fútbol en sí y se están haciendo proyectos e infraestructura bastante relevantes y se motiva bastante, no es la Nicaragua de hace años. La final se jugó a estadio lleno, es espectacular, realmente se nota el interés del desarrollo del deporte.

¿En qué ha cambiado el fútbol nicaragüense en estos años?

“Es un fútbol más competitivo, en realidad para dar una proyección a 10 años puede estar compitiendo y ahora se va a ver, ya que jugará pronto contra buenas selecciones y en realidad es bonito ver ese desarrollo. Hay cosas por mejorar en ligas menores e infraestructura, la mayoría de los clubes juega en buenos estadios, pero otros tienen que mejorar en esa situación sobre todo a nivel de gramilla. Está mejorando a pasos agigantados.

¿Qué vendrá para el Diriangén ahora en materia de refuerzos pensando en Copa Centroamericana?

-Veníamos hablándolo antes, posiblemente lleguen varios refuerzos, no muchos y sí, la visión es hacer un buen papel en la Copa Centroamericana y ser protagonistas.