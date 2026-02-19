Nacional
Jornada de clásico: así se juega la fecha 8 del Clausura
Saprissa recibe a Alajuelense este sábado a las 8 p. m.
Este sábado se juega el primer clásico nacional del semestre. El duelo entre Saprissa y Alajuelense está pactado para las 8 p. m. en Tibás.
Será la primera vez que Hernán Medford y Óscar Ramírez se enfrenten como técnicos, a pesar de sus largas carreras.
El encuentro tendrá repercusiones en la zona de clasificación. Los morados son cuartos con 12 puntos y los manudos quintos, con 9.
Se espera que el estadio Ricardo Saprissa esté a reventar, ya que los tibaseños anunciaron que se vendieron los boletos disponibles en su totalidad.
La fecha
- Sporting vs. Puntarenas, sábado 6 p. m.
- Saprissa vs. Alajuelense, sábado 8 p. m.
- Cartaginés vs. Liberia, domingo 11 a. m.
- Pérez Zeledón vs. Guadalupe, domingo 3 p. m.
- San Carlos vs. Herediano, domingo 6 p. m.