Jornada de clásico: así se juega la fecha 8 del Clausura

Este sábado se juega el primer clásico nacional del semestre. El duelo entre Saprissa y Alajuelense está pactado para las 8 p. m. en Tibás.

Será la primera vez que Hernán Medford y Óscar Ramírez se enfrenten como técnicos, a pesar de sus largas carreras.

El encuentro tendrá repercusiones en la zona de clasificación. Los morados son cuartos con 12 puntos y los manudos quintos, con 9.

Se espera que el estadio Ricardo Saprissa esté a reventar, ya que los tibaseños anunciaron que se vendieron los boletos disponibles en su totalidad.

La fecha