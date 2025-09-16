Jornada 9: tres equipos empatados en la cima y dos más al acecho en el Apertura 2025

Tras un día sin fútbol nacional, este martes regresa la Primera División. La novena jornada del Apertura 2025 llega con tres equipos empatados en la cima y dos más con posibilidades de alcanzarlos.

Con 14 puntos, Cartaginés, Pérez Zeledón y Liberia se disputan lo más alto, pero Saprissa y Alajuelense tienen 13 y están cerca de tomar la estafeta.

Tanto los brumosos como los Guerreros del Sur cerrarán la jornada en un cara a cara clave por la primera casilla de la tabla. Las oncenas ya conocerán los resultados de sus principales rivales para el momento del pitazo inicial, el jueves a las 8 p. m. en el Fello Meza.

El tercero en discordia en el liderato, los liberianos, tienen en el papel un partido accesible, ya que este miércoles a las 4 p. m. visitan a Guadalupe.

Los cuartos en la clasificación son los morados. El equipo de Vladimir Quesada viene de un triunfo que necesitaba para aliviar un poco la presión de un arranque con tropiezos, pero la visita de este miércoles (8 p. m.) al Carlos Alvarado de Herediano no pinta fácil. Los rojiamarillos no han encontrado su mejor forma y, con Hernán Medford en el banquillo, serán un hueso duro de roer.