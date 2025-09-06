Nacional
Jornada 7: Apertura 2025 continúa en medio de juegos de La Sele
Habrá partidos este sábado, domingo, miércoles y jueves.
Aunque la Selección Nacional esté disputando la eliminatoria mundialista, eso no es razón para detener las emociones del Apertura 2025.
La jornada 7 del campeonato de la Primera División inicia este martes y se extenderá hasta el jueves, con cuatro días de acción.
Entre los cotejos, destaca la visita de Sporting al líder Liberia y el clásico provincial entre Cartaginés y Herediano, en el estadio Fello Meza.
Otro encuentro candente será la visita de Saprissa a la Olla Mágica de Puntarenas, ya que los morados necesitan regresar a la senda del triunfo.
Así se jugará la jornada 7 del Apertura 2025:
- Pérez Zeledón vs. Alajuelense – sábado 8:00 p. m.
- Liberia vs. Sporting – domingo 5:00 p. m.
- Puntarenas vs. Saprissa – miércoles 7:00 p. m.
- Cartaginés vs. Herediano – miércoles 8:00 p. m.
- Guadalupe vs. San Carlos – jueves 8:00 p. m.