Jornada 7: Apertura 2025 continúa en medio de juegos de La Sele

Aunque la Selección Nacional esté disputando la eliminatoria mundialista, eso no es razón para detener las emociones del Apertura 2025.

La jornada 7 del campeonato de la Primera División inicia este martes y se extenderá hasta el jueves, con cuatro días de acción.

Entre los cotejos, destaca la visita de Sporting al líder Liberia y el clásico provincial entre Cartaginés y Herediano, en el estadio Fello Meza.

Otro encuentro candente será la visita de Saprissa a la Olla Mágica de Puntarenas, ya que los morados necesitan regresar a la senda del triunfo.

Así se jugará la jornada 7 del Apertura 2025: