Jornada 7: Apertura 2025 continúa en medio de juegos de La Sele

Habrá partidos este sábado, domingo, miércoles y jueves.

Foto: Municipal Liberia
Por Adrián Fallas |6 de septiembre de 2025, 7:25 AM

Aunque la Selección Nacional esté disputando la eliminatoria mundialista, eso no es razón para detener las emociones del Apertura 2025.

La jornada 7 del campeonato de la Primera División inicia este martes y se extenderá hasta el jueves, con cuatro días de acción.

Entre los cotejos, destaca la visita de Sporting al líder Liberia y el clásico provincial entre Cartaginés y Herediano, en el estadio Fello Meza.

Otro encuentro candente será la visita de Saprissa a la Olla Mágica de Puntarenas, ya que los morados necesitan regresar a la senda del triunfo.

Así se jugará la jornada 7 del Apertura 2025:

  • Pérez Zeledón vs. Alajuelense – sábado 8:00 p. m.
  • Liberia vs. Sporting – domingo 5:00 p. m.
  • Puntarenas vs. Saprissa – miércoles 7:00 p. m.
  • Cartaginés vs. Herediano – miércoles 8:00 p. m.
  • Guadalupe vs. San Carlos – jueves 8:00 p. m.

