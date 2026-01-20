Jornada 3: Saprissa busca enderezar su rumbo y la zona de descenso no deja campo para errores

Tras dos fechas del Clausura 2026, el tercer juego del certamen es vital para varios equipos.

En primera instancia, el Saprissa, que solo suma una unidad y la presión sobre el mandato de Vladimir Quesada va en aumento.

Los morados empataron en casa en la Saprissa ante Puntarenas, para luego caer ante Herediano, dejándolos en la novena casilla de la tabla, con una visita a Sporting FC en el horizonte.

Una derrota puede saldarse con un cambio de dirección en el navío tibaseño, mientras que una victoria puede ser el primer paso hacia la zona de clasificación.

Para los albos, la situación también es apremiante. No han ganado en dos juegos y esto, en conjunto con los resultados de San Carlos y Guadalupe, empata a los tres en el último lugar de la tabla acumulada.

Con el descenso a meses de distancia, cada punto es importante, y mientras Sporting FC sigue sin conseguirlo, sus rivales próximos van poco a poco recortando distancias.

La jornada:

Herediano-Guadalupe, martes 8 p. m.

San Carlos-Puntarenas, miércoles 6 p. m.

Cartaginés-Alajuelense, miércoles 8 p. m.

Liberia-Pérez Zeledón, jueves 6 p. m.

Sporting FC-Saprissa, jueves 8 p. m.

