Jornada 2: Hay partidos de Primera División el sábado, domingo y lunes

Luego de los partidos de Copa Centroamericana a mitad de semana, este fin de semana y el lunes regresa el fútbol nacional con la realización de la segunda fecha del Torneo de Apertura.

Esta jornada trae punto interesante el debut de Escorpiones en la máxima categoría, y lo hará nada más y nada menos que ante Alajuelense en el estadio Morera Soto.

El equipo belemita no pudo jugar la fecha anterior y ganó los tres puntos ante San Carlos, deBido a que los Toros se encontraban morosos con CCSS.

Además, en esta fecha, otro club que debutará será la Asociación Deportiva San Carlos, que visitará al Saprissa en La Cueva este domingo a las 4 p. m.

Los sancarleños lograron pagarle a la CCSS y el Comité de Licencias les dio el aval de participación para el torneo.

La jornada

Puntarenas vs. Sporting: Sábado 5 p. m.

Alajuelense vs. Escorpiones: Sábado 8 p. m.

Saprissa vs. San Carlos: Domingo a las 4 p. m.

Inter San Carlos vs. Herediano: Domingo a las 6 p. m.

Pérez Zeledón vs. Cartaginés: Lunes a las 8 p. m.