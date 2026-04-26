Jornada 18: esto se juegan Saprissa, Liberia, Cartaginés y Alajuelense

La fecha 18 del Clausura 2026 cierra con tres juegos que terminarán de definir cómo queda la tabla de posiciones de la primera fase y cuáles serán los cruces en semifinales.

Estos partidos son: Puntarenas-Saprissa, Liberia-Alajuelense y Guadalupe-Cartaginés, todos a las 4 p. m.

Cabe recordar que en la clasificación general Herediano es líder inamovible con 37 unidades, seguido por los morados con 31, los liberianos con 30, los blanquiazules con 29 y la Liga con 26.

Rojiamarillos, tibaseños y los de la Ciudad Blanca tienen su cupo asegurado, mientras que brumosos y manudos definirán al cuarto invitado.

Cartaginés asegura su presencia en semifinales con un solo punto ante el ya descendido Guadalupe.

Los rojinegros necesitan dos cosas para poder defender su corona en la siguiente fase: ganar en Liberia y que Guadalupe derrote a Cartaginés.

Los liberianos no pierden la esperanza de ser segundos y cerrar en casa la primera ronda eliminatoria. También sueñan con resultados que les permitan una participación en la Copa Centroamericana de Concacaf.