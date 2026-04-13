Jornada 16 pone cara a cara a equipos enfrascados en lucha por la zona de clasificación

Los resultados de la jornada 15 del Clausura mantienen al rojo vivo la zona de clasificación de la tabla.

Si bien es cierto, en la cima Herediano se ha empezado a despegar, del segundo al quinto lugar hay una lucha férrea.

Los rojiamarillos tienen 31 puntos, Saprissa 27, Cartaginés 26, Liberia 24 y Alajuelense 22. Estos últimos cuatro se verán las caras en la siguiente fecha.

Liberia-Cartaginés y Alajuelense-Saprissa forman parte del menú para el próximo fin de semana y los resultados irán definiendo una pelea cerrada.

Los liberianos, que han sido el equipo más constante de la segunda vuelta, reciben a los brumosos. Mientras los de la Ciudad Blanca vienen de ganar en Tibás, los brumosos cayeron en el Carlos Alvarado ante los rojiamarillos.

En el clásico nacional, los manudos quieren mantener el ritmo de los de arriba para esperar un descalabro de un rival que les permita entrar a la zona de clasificación y poder defender su título del Apertura 2026.

Siendo así, la jornada 16 será muy importante para ir desamarrando el nudo que hay entre quienes quieren ser semifinalistas.