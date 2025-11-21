Jornada 16 arranca este sábado

Por primera vez en muchas jornadas, todos los equipos llegan con la misma cantidad de juegos, por lo que la fecha 16 permite tener más claridad sobre el cierre de la fase regular del Apertura 2025.

Los encuentros inician este sábado y finalizan el lunes, destacando el choque en Tibás entre Saprissa y Herediano.

El líder Alajuelense jugará el domingo, mientras que Liberia y Cartaginés buscan defender su lugar en la zona de clasificación.

Partidos de la Jornada 16