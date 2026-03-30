Jornada 14: Semana Santa tendrá fútbol

El fútbol de la Primera División regresa tras el parón por La Sele y, durante Semana Santa, los equipos vuelven a la acción en una jornada 14 cargada de partidos muy importantes para definir la zona de clasificación.

Tras más de una semana sin juegos por el Clausura 2026, repasamos que la pelea por la cima entre Herediano (25 puntos), Saprissa (24) y Cartaginés (23) deja poco espacio de maniobra para los involucrados.

Tampoco hay grandes diferencias entre las oncenas que buscan el cuarto puesto de la tabla.

Hoy ese lugar es de Alajuelense con 18 unidades. Quinto es Liberia con la misma cantidad, y el sexto es Sporting, también con 18.

San Carlos tiene 17 y, con 15, Puntarenas está al acecho de los manudos.

Así, queda claro que la jornada 14 está llena de juegos clave.

La fecha

Sporting vs. Pérez Zeledón, jueves 7 p. m.

Saprissa vs. Pérez Zeledón, domingo 3 p. m.

Puntarenas vs. Herediano, domingo 5 p. m.

Alajuelense vs. Guadalupe, domingo 7 p. m.

Liberia vs. San Carlos, lunes 8 p. m.