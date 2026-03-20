Jornada 13 comienza este viernes y trae duelo clave en lucha por clasificar

La zona de clasificación del campeonato nacional está que arde, solo hay cuatro puestos y hay, al menos, ocho clubes que juegan por puestos importantes.

Incluso, también hay un partido vital en la lucha por la permanencia, pues los guadalupanos buscarán acortar distancias.

Este viernes hay dos partidos: Puntarenas FC vs. Liberia, ambos clubes están en la lucha por clasificar. Además, Guadalupe FC vs. Sporting FC por la permanencia, aunque los albos pueden también optar por puestos de clasificación.



El juego de la fecha es Herediano ante Alajuelense este sábado a las 8 p. m. en el estadio Carlos Alvarado.

El Team busca retornar al liderato, mientras la Liga mantenerse en zona de clasificación, pues desde la fecha anterior está en el cuarto lugar.

Los partidos:

Puntarenas FC vs. Liberia: viernes 6 p. m.

Guadalupe FC vs. Sporting FC: viernes 8 p. m.

Herediano vs. Alajuelense: sábado 8 p. m.

Pérez Zeledón vs. Cartaginés: domingo 3 p. m.

San Carlos vs. Saprissa: domingo 6 p. m.

Tabla de posiciones