Jornada 12 del Clausura inicia este viernes

Este viernes se da el pitazo inicial de la jornada 12 del Clausura y hay dos juegos que llaman mucho la atención.

El primer partido de la fecha se desarrollará en el Morera Soto, donde Alajuelense recibirá a Pérez Zeledón. La gran pregunta sobre este cruce es si la Liga descansará a sus piezas clave, ya que el martes se mide a Los Angeles FC por la Copa de Campeones de Concacaf y tiene la posibilidad de clasificar a cuartos de final, tras empatar 1-1 en Estados Unidos.

Otro cotejo llamativo es el de Cartaginés y Saprissa, que se verán las caras el domingo a las 11 a. m. en el Fello Meza. Los morados son segundos con 21 unidades y los brumosos terceros con 20.

En el Carlos Alvarado, el sábado, Herediano recibirá a Liberia con la intención de defender la cima, mientras que, al cierre de la fecha, Guadalupe recibe a Puntarenas con la imperiosa necesidad de sumar de a tres para tratar de escapar del sótano de la acumulada.

La jornada