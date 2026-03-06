Jornada 11: Herediano buscará confirmar su liderato ante Saprissa

Este fin de semana, Herediano buscará aumentar distancias con sus perseguidores. Esa es la meta del equipo de cara a la jornada 11 del Clausura 2026.

El reto es claro para el técnico José Giacone: “Mantener el liderazgo y tratar de estirar la diferencia con algunos equipos”.

Los rojiamarillos visitan Tibás este domingo y se medirán al Saprissa. Mientras los florenses tienen 22 puntos en la cima, los morados cuentan con 18 unidades.

Los resultados de la jornada anterior, victoria rojiamarilla ante Guadalupe y caída morada frente a Sporting, provocaron que el choque de este fin de semana no defina el liderato del torneo.

En otros partidos con implicaciones para la zona de clasificación, San Carlos recibe a Alajuelense y Cartaginés a Puntarenas, con las cuatro oncenas en franca lucha por un boleto a semifinales.

La fecha

Liberia vs. Guadalupe — sábado, 6 p. m.

San Carlos vs. Alajuelense — sábado, 8 p. m.

Cartaginés vs. Puntarenas — domingo, 11 a. m.

Saprissa vs. Herediano — domingo, 5 p. m.

Sporting vs. Pérez Zeledón — lunes, 7 p. m.