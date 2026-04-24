Jonathan McDonald recibe castigo de tres partidos

Este viernes se dieron a conocer las sanciones tras la fecha 17 del Clausura 2026.

Destaca el castigo al delantero de San Carlos, Jonathan McDonald, además de las sanciones a jugadores de Saprissa, que llegarán con expediente limpio a semifinales.

AD San Carlos

Sancionar al jugador Jonathan André McDonald Porras con 3 partidos de suspensión y una multa de ₡375.000,00, de conformidad con el artículo 37 inciso 3), al ser la segunda vez en la temporada que golpea de cualquier manera mediante juego brusco grave estando en disputa el balón.

Sancionar al jugador Roberto José Córdoba Durán con 1 partido de suspensión y una multa de ₡100.000,00, de conformidad con el artículo 35, al ser la primera vez en la temporada que acumula cinco tarjetas amarillas en el campeonato.

Sporting FC

Sancionar al jugador Ariel Román Soto González con 1 partido de suspensión y una multa de ₡100.000,00, de conformidad con el artículo 34, al ser la primera vez en la temporada que es expulsado por acumulación de tarjetas amarillas en un mismo juego.

Club Sport Herediano

Sancionar al jugador Getsel Montes Escobar con 1 partido de suspensión y una multa de ₡100.000,00, de conformidad con el artículo 35, al ser la primera vez en la temporada que acumula cinco tarjetas amarillas en el campeonato.

Municipal Pérez Zeledón

Sancionar al jugador Luis José Hernández Paniagua con 1 partido de suspensión y una multa de ₡100.000,00, de conformidad con el artículo 35, al ser la primera vez en la temporada que acumula cinco tarjetas amarillas en el campeonato.

Guadalupe FC

Sancionar al club con una multa de ₡300.000,00, de conformidad con el artículo 57 BIS inciso 12), al ser la primera vez en la temporada que no realiza la conferencia de prensa con su director técnico, tal como lo indica el Reglamento de Comunicación y Prensa.

Deportivo Saprissa

Sancionar al jugador Gerald Taylor Dosman con 1 partido de suspensión y una multa de ₡100.000,00, de conformidad con el artículo 35, al ser la primera vez en la temporada que acumula cinco tarjetas amarillas en el campeonato.

Sancionar al jugador Kendall Waston con 1 partido de suspensión y una multa de ₡100.000,00, de conformidad con el artículo 35, al ser la primera vez en la temporada que acumula cinco tarjetas amarillas en el campeonato.

Puntarenas FC

Sancionar al jugador Krisler Jesús Villalobos Chavarría con 2 partidos de suspensión y una multa de ₡250.000,00, de conformidad con el artículo 37 inciso 3), al ser la primera vez en la temporada que golpea de cualquier manera mediante juego brusco grave.

Sancionar al club con una multa de ₡500.000,00, de conformidad con el artículo 32 bis, al ser la primera vez en la temporada que retrasa el comienzo de la etapa inicial o complementaria de un encuentro.



