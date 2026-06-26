Joel Campbell: "Yo quería estar en un lugar donde pudiese desarrollar todo lo que sé"

Joel Campbell oficialmente firmó con el Inter San Carlos su segundo tercer equipo en la Primera División, tras Saprissa, Puntarenas FC y Alajuelense, su último club.

Campbell firmó por un año, dos torneos cortos, con opción de renovar por un año más.

Exmundialista de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022; llega al recién ascendido a la Primera División con el objetivo de venir a aportar y visiblemente emocionado de comenzar este nuevo reto.





-¿Cómo toma su fichaje por Inter San Carlos?

Un día especial para mí, darle gracias a Dios por la bendición de estar un día más y estar con mi esposa, mis hijos, Joaquín (Batíca) mi representante durante muchos años, y darle gracias a Dios por este regalo de cumpleaños, un regalo bastante bonito.

Darle las gracias a don Geovanny (Paniagua, presidente del club) por permitirme ser parte de este proyecto tan ambicioso, tan bonito, tan importante también para el fútbol nacional. A Yosimar (Arias, gerente deportivo), por también darme la oportunidad de estar aquí y a mis compañeros que me han recibido de muy buena manera.

-¿Por qué se decantó por el Inter de San Carlos y cuál es su expectativa para la temporada?

El porqué, la verdad, fue muy fácil, pues lo que hablé desde el primer día, yo quería estar en un lugar donde pudiese desarrollar todo lo que yo sé y sentirme tranquilo. Cuando vi el cuerpo técnico que tiene el Inter, que conozco, me dio mucha tranquilidad; ellos me conocen a mí, así que fue muy fácil y ellos saben lo que puedo dar.

Creo que puedo aportar muchísimo, le pido a Dios que me dé salud y poder desarrollar todo lo que sé al club, a la afición y al presidente.

Tenemos que aspirar a lo máximo, pues no podemos limitar nuestra mente, sabemos que estamos llegando a la Primera División, pero eso no nos puede limitar.

-¿Fue importante el tema extradeportivo, tomar a San Carlos como un referente, qué le han dicho de la zona?

Para nadie es un secreto de que San Carlos es un lugar bellísimo, siempre iba de pequeño a vacacionar. La decisión es meramente deportiva y quiero seguir demostrando los dones que Dios me dio, creo que tengo para dar mucho más y hay un buen proyecto, muy buenas ganas y fue un tema meramente deportivo y quiero disfrutar una gran temporada.

-¿Cómo se encuentra en lo físico y lo mental?

Siempre he sido feliz. La verdad, solo tengo las palabras de agradecimiento a Dios y agradecer por lo que hago. Mis compañeros somos privilegiados para poder disfrutar de este deporte, estoy contento y feliz y deseando el poder llegar a la temporada.

-¿Cómo ve el proyecto?

Pocos equipos tienen proyectos y una buena institución con grandes profesionales y jugadores, así que daremos mucho de qué hablar y ahora viene demostrar en la cancha qué es lo que más cuenta y demostrar que el Inter que venimos a dejar huella en el fútbol nacional.

-¿Es un reto atípico para su carrera?

Atípico no, porque nunca me he manejado por el nombre del equipo, sino por el sentimiento y lo que me pueda dar el equipo en ese momento. Para mí, estar aquí no es ni más ni menos en mi carrera, vengo a intentar dar lo mejor y devolver la confianza en mis compañeros. Soy un eslabón más en la cadena del Inter. Obviamente, por la experiencia que tengo que transmitir a los más jóvenes mis conocimientos.

-¿Cree que hay críticas más fuertes en su contra y por el tema del racismo?

Al final, es un sentimiento de Joaquím, es algo válido que él quiere expresar. Si me critican, yo sé lo que valen como persona, como jugador y eso la verdad no me molesta; cada uno tiene el derecho a su opinión y, en realidad, lo que digan de mí me da igual. Yo sé lo que soy como jugador y persona y respeto la opinión de cada uno. Sé que se me ha criticado, pero es parte de esto; hay críticas fundamentadas y otras que no. Yo respeto el pensar de cada quien.







