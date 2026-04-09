Joel Campbell ya visitó el Quincho Barquero tras interés de invertir en Paraíso

El futbolista Joel Campbell está interesado en invertir en el deporte en Paraíso de Cartago y por esa razón este miércoles visitó el estadio Quincho Barquero.

Teletica.com confirmó la visita de Joel al reducto paraiseño y el encuentro con Michaell Álvarez, alcalde de Paraíso de Cartago.

"Sí hay un interés de don Joel Campbell de desarrollar actividades deportivas dentro del cantón de Paraíso", indicó, a este medio, Álvarez.

El alcalde también indicó que Joel ya observó temas de infraestructura deportiva de la localidad.

"El día de ayer (miércoles) visitó el estadio Quincho Barquero para ver temas de infraestructura del cantón, pero sí él está interesado y nosotros también en que él invierta en temas deportivos", añadió Álvarez.

Joel se desempeña actualmente como futbolista de Liga Deportiva Alajuelense y también posee un centro de entramiento y en el pasado tuvo un proyecto de gimnasio multiuso Twelve.