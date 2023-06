Jeremy Obando, el papá que se ahogó por salvar a su hijo

Era porteño, pero no le gustaba la playa. Sin embargo, ese día decidió cambiar de turno en el mercado para poder llevar al mar a su hijo Said, a su pareja sentimental y a los hijos de ella, quienes también eran muy apegados a él.

Luchó contra el mar para sacar a los hijos de su pareja y luego tuvo que sacar fuerzas de donde no las tenía para devolverse a salvar a Said. Hacía lo que podía, incluso antes de morir se le vio levantando a Said para que el niño no tragara agua, cuentan los familiares.