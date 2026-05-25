Jefes policiales pasarán por polígrafo: “No voy a tolerar el menor tufito a crimen organizado”

La presidenta de la República, Laura Fernández, anunció este lunes la orden de aplicar pruebas de polígrafo a ministros, viceministros y jefes regionales de la Fuerza Pública como parte de las acciones para reforzar los controles internos frente al crimen organizado y la corrupción.

Según indicó la mandataria esta mañana, durante la reunión de conformación de la "Fuerza Élite", la medida alcanzará a los jerarcas de Seguridad y Justicia, así como los directores policiales.

“Ordené que los ministros y los jefes regionales de la Fuerza Pública se hagan una prueba de polígrafo, ya estamos iniciando el proceso para ver dónde lo contratamos y cómo lo hacemos en el menor plazo posible”, declaró Fernández.

La presidenta recordó que, antes de asumir la candidatura presidencial, también se sometió a una prueba de polígrafo junto con quienes integraban su fórmula vicepresidencial.

“Ustedes saben que yo me hice un polígrafo antes de asumir la candidatura de la presidencia, también se lo hicieron mis candidatos a vicepresidentes porque yo no voy a tolerar el menor tufito de crimen organizado y corrupción.

“Todos los directores que están aquí, repito, se van a hacer una prueba de polígrafo y los ministros también. En esa prueba se va aplicar un cuestionario de crimen organizado y narcotráfico”, señaló Fernández.

La mandataria sostuvo que la medida busca fortalecer la confianza y la integridad dentro de los cuerpos policiales del país.



“La lealtad y la dignidad de todos nuestros cuerpos policiales comienza por todos los que estamos al frente desde la Presidencia de la República, hasta todos los directores de la policía de sus diferentes cuerpos”, concluyó Fernández.

La presidenta anunció este lunes la conformación de una “Fuerza Élite”, un equipo de trabajo que sesionará semanalmente en el Ministerio de Seguridad Pública, en San José, con el objetivo de coordinar y supervisar las acciones de los distintos cuerpos policiales del país.



La primera reunión se realizó en las instalaciones de Seguridad Pública y, según se informó, funcionará como un comando desde el cual la mandataria girará directrices en materia de seguridad y dará seguimiento a su ejecución por parte de las diferentes dependencias policiales.

