Jefe del EDUS: "Si hubieran sucedido problemas tan graves ya habrían llegado a lo legal"

Esta semana, los médicos ​que integran la Unión Médica Nacional denunciaron ante los diputados que el Expediente Digital Único en Salud (EDUS) provoca fallos en la entrega de medicamentos y la prescripción de los mismos, errores que han provocado intoxicaciones y sobredosis de pacientes.

Los reclamos se unen a otros que ya ha venido haciendo el sindicato sobre cómo el expediente digital, implementado a cabalidad en 2018, ha desmejorado la calidad de la atención en la Caja Costarricense de Seguro Social.

El doctor Eduardo Rodríguez, jefe de Componente Clínico del EDUS, desmintió esas y otras aseveraciones en una amplia entrevista con Teletica.com, donde aseguró que el sistema, en toda su extensión, ha mejorado la atención médica de Costa Rica.

¿Qué tan satisfecha está la institución con la implementación del EDUS?

El EDUS marca un momento histórico, hay un antes y un después de cómo se hacen las cosas. Teníamos más de 70 años de hacer todos los registros médicos en papel, esto significaba que si usted iba a ser atendido en Turrialba por una emergencia pero vivía en Moravia su información se quedaba en Turrialba y después cuando usted regresaba a su lugar de residencia esa información no estaba disponible. Entonces en realidad algo de lo principal que ha logrado tener la institución es tener la información del paciente disponible, eso significa mejor toma de decisiones, mayor seguridad para el paciente, significa que sin importar donde usted vaya toda su información está disponible, eso es un antes y un después.

Lea también Política Denuncian intoxicaciones y sobredosis por desorden con recetas médicas en EDUS La Unión Médica Nacional asegura que han llegado pacientes diabéticos en coma o convulsionando por el uso de medicamentos despachados en centros de salud.

Además, somos el único país, hasta donde sabemos, que tiene toda su seguridad social en un expediente digital, eso significa que podemos tomar decisiones basadas en información objetiva. La completitud del expediente es mucho mejor y se han creado estructuras para que sin importar dónde esté siendo atendido siempre se le pregunte lo mismo, preguntas de rigor que hacen que la calidad de la atención tenga criterios mínimos, esos son puntos a completar, antes en un papel usted ponía lo que quisiera, ahora en un sistema está obligado a llenar esa información. Hoy usted le pregunta a un médico si volvería a atender sin expediente digital posiblemente la respuesta va a ser no.

¿Qué tan cerca están del expediente que quieren tener?

Hay que entender que un sistema como este es evolutivo y en medicina evoluciona mucho más rápido. La ventaja del EDUS para Costa Rica es que es un expediente basado en las necesidades de los usuarios y hecho mayoritariamente por personal de la Caja para la gente de la Caja, entonces funciona como un traje a la medida. Nosotros sí escuchamos lo que nos dicen sobre posibilidades de mejora al expediente, hemos venido trabajando arduamente en temas como receta hospitalaria, que la usabilidad del expediente sea más sencilla para las personas, pero en los tres niveles de atención el expediente se parece mucho para que la persona que conozca uno de esos niveles pueda usar los tres. Pero sí, definitivamente hay puntos de mejora, tenemos una bolsa de requerimientos donde van entrando esas solicitudes de mejores, se analizan y trabajan y vamos sacando nuevas versiones, algunas que arreglan cosas y otras que incorporan funcionan, en eso estamos paulatinamente.

¿Han detectado falencias dentro de la aplicación que en este momento les preocupen o los ocupen?

Nos ocupan cosas. Por ejemplo: estoy seguro que no hubiera sido igual la atención de la pandemia si no hubiéramos tenido una base unificada que es el EDUS, imagínese lo que era esa búsqueda de información. Pero la pandemia también nos hizo cambiar nuestras prioridades, avanzar por ejemplo con vigilancia epidemiológica, la trazabilidad de los diagnósticos etc. Entonces muchas veces lo que dictan esas mejoras son las necesidades del país.

¿Ha sucedido que un paciente llegue en coma o convulsionando a un servicio de emergencia por un problema con la receta electrónica tal y como denuncia el sindicato?

La prescripción responde a un acto clínico, propio de un profesional, entonces en cada prescripción se revisa el expediente y ahí aparecen los históricos, un historial del Sistema Integrado de Expediente en Salud donde puedo ver qué le prescribieron a un paciente, cuándo, cómo y dónde, y yo ahí puedo tomar la decisión de prescribir nuevamente o no. El médico también debe tener la posibilidad de repetir una receta porque también puede pasar que un paciente extraviara una receta por ejemplo, sin embargo, el sistema también tiene alertas que indican por ejemplo que ese medicamento fue prescrito hace x cantidad de días, pero además se puede revisar el historial del paciente. En toda consulta existe la entrevista al paciente, nadie llega a pedirle a un doctor un medicamento nada más, hay que fijarse en su historial y esa es la gran ventaja del EDUS. Al principio más bien esto causó molestia en algunos grupos, porque antes la gente era itinerante, hoy iba a Alajuela a pedir un medicamento, mañana a Heredia por el mismo y luego a San José, incluso esos medicamentos terminaban en mercados negros muchas veces, ahora con el EDUS yo sí puedo ver y controlar dónde se está haciendo el despacho de cualquier medicamento y cuándo y dónde están programas las siguientes citas para entrega de un medicamento.

Lea también Nacional Unión Médica Nacional: EDUS ha desmejorado la calidad de la atención El sindicato denunció que cuando falla el internet los médicos se quedan a ciegas, incluso para la atención de pacientes críticos.

¿Un médico puede cancelar una prescripción de otro médico de otro centro de salud?

Eso es una práctica muy común, por ejemplo ante revaloraciones, cuando la persona vuelve puede no ser atendido por el mismo médico, entonces sí se pueden realizar suspensiones de medicamentos.

Usted desmiente de manera categórica mucho de lo que la Unión Médica denunció ante los diputados esta semana. ¿Cómo ese grupo de médicos tratantes plantea esas denuncias si no existen? ¿Cuál creen entonces que es el espíritu del sindicato si es como la CCSS lo plantea?

Yo quisiera imaginar que es un espíritu positivo, de plantear necesidades de capacitación o de revisión de cómo se está haciendo el trabajo por parte de algún grupo de profesionales. Definitivamente ellos hablan por el gremio y no necesariamente por la institución. Ya tenemos prácticamente 380 millones de recetas realizadas a través del EDUS, eso es un dato muy muy elevado, creo que las quejas si ya hubieran sucedido estos problemas tan graves probablemente hubieran trascendido a otra esfera, probablemente a la legal, entonces habría que revisar las declaraciones de ellos versus lo que nosotros vemos como funcionamiento.

El sindicato también denunció que las esferas de atención a pacientes no cuentan con la garantía de una firma digital que respalde, por ejemplo, la entrega de recetas. ¿Es así?

Es muy importante hacer la diferencia entre la firma digital certificada y la firma electrónica. En el EDUS hay algunas cosas que son de mucha relevancia: lo primero es que toda prescripción responde a una atención, para poder brindar una atención el médico tiene que estar en un módulo de seguridad y hay diferentes perfiles, no cualquiera puede prescribir y no cualquiera puede acceder al EDUS. Tenemos una firma que permite definir quién hizo la prescripción, en qué momento, cómo, dónde y cuándo. Esa receta luego pasa a Farmacia y no es que se entrega en automático, pasa por una revisión de profesionales en Farmacia y si hay alguna duda se contacta al médico, entonces sí hay una trazabilidad.

Otra de las denuncias venía por la dependencia que tiene el sistema del Internet y que muchas veces, denuncian los médicos, hay que imprimir los expedientes en papel para asegurar la atención de pacientes en salones críticos, por ejemplo. ¿Efectivamente esa vulnerabilidad?

Esta parte no es de mi experticia, pero sí sé que los expedientes físicos no se han eliminado, siempre existen como contingencia.

¿Pero no es cierto que el expediente físico, a partir del EDUS, se dejó de actualizar?

Tal vez no actualizar, pero el expediente por ley se custodia por un mínimo de 10 años. Hay también un expediente digital en ambiente de contingencia, que tiene criterios mínimos ante una falla de la conectividad, entonces sí hay mecanismos de contingencia, pero no hay un sistema que haya logrado resolver un problema de conectividad, por eso siempre se piensan en ambientes de contingencia.

¿Usted niega que se ha desmejorado la calidad de atención a partir del EDUS como denuncian los médicos del sindicato?

Yo lo que podría decir, además de repetir que hay un antes y un después del EDUS, es que es un momento histórico para la forma en que la Caja atiende, que nos lleva a dar atención de primer mundo, que los países ya no manejan expedientes en papel y que el sistema funciona de manera integral, sin importar donde esté el paciente, que la información es legible, estructural, y que puedo asegurar la misma calidad de atención en San José que en Talamanca.

Si fuera mi hija o si fuera mi mamá, yo estaría muy contento de que las atendieran con expediente digital, porque sé que la información es segura, detallada, que está disponible y que la puede ver toda desde una app, eso no lo tiene casi ningún país del mundo. Ahí puede ver citas, diagnósticos, historial, medicamentos, incluso una proyección de pensión. Entonces, en general, tenemos una aplicación de primer mundo.