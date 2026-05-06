Javier Tebas, presidente de LaLiga: Raíces ticas, convenio con Unafut y la IA en el fútbol español

Hablar de Javier Tebas es hacerlo de un dirigente reconocido a nivel mundial, revolucionó LaLiga desde que asumió la presidencia en el 2013, puesto que tendrá hasta 2027.

Tebas, presidente de LaLiga, estuvo en Costa Rica por algunas horas y conversó, ampliamente con Teletica.com sobre sus raíces, el convenio de cooperación con Unafut, el uso de la inteligencia artificial en el fútbol español, la mercadotecnia del deporte rey en las nuevas generaciones y mucho más.

Raíces ticas





El dirigente recordó que nació en el país porque sus padres eran profesores de universidad y eso implicó que estuviera en San José hasta los ocho o nueve años.

"Mis padres eran profesores de la universidad aquí y se vinieron de España a dar clase. Somos seis hermanos, el segundo y el tercero nacimos en Costa Rica, yo soy el segundo. Estuvimos en San José varios años. También estuvimos es Nicaragua, en República Dominicana, pero la mayor parte del tiempo aquí en Costa Rica hasta los ocho o nueve años ya nos volvimos a España, pero bueno, fueron muchos años aquí.

"Era pequeño, recuerdo los típicos autobuses para ir al colegio que había aquí en San José. Recuerdo la iglesia a la cual acudían todos los fines de semana mis padres a misa y mis hermanos acudíamos también. La casa donde vivíamos. Recuerdo a compañeros de mi padre, a la Embajada de España...".

De eso ya han pasado algunos años; hoy, con 63, lidera el fútbol español, ha implementado cambios de imagen, de logo, de mercado, de negocio y de fondo en LaLiga. Incluso, el más reciente está por echarse a andar con la utilización de la inteligencia artificial para la conformación del panel de árbitros en Primera y Segunda.

Uso de Inteligencia Artificial

"Nosotros lo vamos a hacer ya en marcha después de verano. Es aplicar una puntuación de los árbitros a la hora de quiénes son los réferis que se quedan en la máxima categoría, quiénes son los que bajan. Una parte importante va a ser realizada con inteligencia artificial.

"Tenemos miles de partidos grabados, miles de jugadas polémicas grabadas, miles de tarjetas rojas, miles de penaltis y unos expertos han seleccionado más de un centenar de partidos. ¿Qué es penal, qué es falta, qué es tarjeta roja? Pues con la grabación del partido sabremos por el histórico si ese árbitro se ha equivocado o no en la tarjeta roja y nos saldrá una puntuación si el partido ha estado acertado o equivocado. Eso va a suponer un 60% de la puntuación para que un árbitro se pueda quedar o no se pueda quedar en la categoría", explicó.

Desde su óptica, "no podía ser que era una opinión de unos cuantos que iban a ver a los árbitros y que cada uno era diferente".

Piratería

Otro enfoque de la charla fue cómo se atacó la piratería en el fútbol español y Tebas destacó que el primer gran paso es reconocer que se tenía un problema y posteriormente explicó el proceso con redes sociales y la actualidad de este mercado ilícito.

"La piratería hacía disminuir nuestro valor del producto de cara a los operadores de televisión, a las televisoras, que iban a pagar menos porque tenían competidores que no pagaban por el fútbol y podían hacer anuncios gratis. Y he entendido que es un mundo mucho más complejo, hoy tenemos acuerdos con Facebook, con X, con Telegram, con Discord, con casi todas las redes sociales del mundo. Hoy las redes sociales de TikTok, de Instagram son un gran problema a la hora de la piratería", relató.

Ahora, LaLiga se enfoca en acatar este problema en sitios web, aplicaciones y en IPTVs, algo que considera una lucha muy diferente a las redes sociales.

¿Siguen los jóvenes viendo fútbol?

Es común escuchar que los tiempos cambian, que las culturas también y que los más jóvenes ahora disfrutan de otros pasatiempos más que el fútbol, algo que antaño era impensado.

Sin embargo, Tebas asegura que eso es un mito y que es un tema que ha abordado, incluso, en conversatorios mundiales.

"Yo di una charla donde se reúnen los mayores operadores del mundo, y se titulaba 'La Fake News (Noticia Falsa) de que los jóvenes abandonan el fútbol'. Yo explicaba cómo no es verdad", apuntó.

Tebas indicó que tienen métricas que sostienen que las nuevas generaciones ven fútbol y disfrutan del balompié, pero eso sí: lo hacen de una manera distinta.

"Los jóvenes siguen viendo el fútbol de otra manera; no se han pasado a ver solo conciertos o a ver solo reels en TikTok o en Instagram, siguen viendo el fútbol en directo. Lo ven de otra manera, no lo ven como tradicionalmente lo veíamos nosotros, lo ven con una segunda pantalla, lo ven con estadísticas, lo ven con un chat en televisión, lo ven con sus amigos discutiendo en WhatsApp, lo ven de otra manera, pero lo siguen viendo".

Apuntó sobre los álbumes coleccionables de las figuras del fútbol español, que es un éxito para los más pequeños de la casa, también los videojuegos de fútbol, que son famosos, y también al disfrute de las transmisiones deportivas en vivo.

Convenio con Unafut

Tebas también considera que el acuerdo de cooperación que se suscribió con Unafut en enero de 2025 ha servido y que ve crecimiento.

"Yo veo crecimiento, pero yo creo que queda mucho recorrido. Se podría incluso crecer más rápido, y quedan muchos temas todavía por tocar, que yo creo que Unafut debe debatirlos", agregó.

Para el jerarca, cada liga es diferente y a cada una con la que se tiene convenio se le da un asesoramiento independiente.

"Tenemos acuerdos con Irak, la Saudi Pro League, la China Super League o China Football League, que es ahora; tenemos acuerdos con la Unafut, y todo hasta donde se quiera llegar. Nos gusta enseñar lo que hemos hecho y seguir aprendiendo también con ellos en qué hacer.



"Creemos que es un bien de la liga, no nos da miedo enseñar nuestro saber-hacer, creemos que es mucho mejor para la industria y para el fútbol", acotó.

Para concluir, Tebas destacó que aún hay mucho espacio para crecer. "El tema también es que haya un convencimiento por parte de los clubes de la Unafut, que existe ese espacio para crecer, que existe espacio para que las ligas medianas, como puede ser la liga de Costa Rica, puedan seguir creciendo y convertirse en una liga mayor y más competitiva de lo que es. Para eso hay que ver cómo se ha hecho en otros lugares y ver que es posible hacerlo. Y no conformarse nunca con lo que uno tiene, conformarse con lo que uno tiene es lo peor que hay. Yo no me conformo en la liga con lo que soy ahora todavía", concluyó.