Jardín vivo en Guápiles: “Donde Cope”, el lugar donde la naturaleza posa para la cámara

A tan solo tres kilómetros del cruce de Río Frío y a poco más de una hora de San José por la Ruta 32, “Donde Cope” se ha convertido en un pequeño santuario para aves y un atractivo para turistas y aficionados a la fotografía de naturaleza.

El jardín cuenta con un estanque, árboles y frutas que atraen a diversas especies, ofreciendo un espectáculo impredecible donde cada visita es distinta.

"Es un lugar de observación de aves, donde la gente viene. Algunos se sientan, toman fotos, otros solo observan, llevan un conteo de cuántas especies se ven en el jardín. Atendemos gente con chiquitos, señoras que solo quieren estar aquí o sencillamente quieren estar cerca de la naturaleza y desestresarse", explica José Alberto "Cope" Pérez, artista, fotógrafo y fundador de este espacio.

Según este artista, estar en este sitio es como observar una película en el cine, pero “es una película viva”. No se sabe qué pasará, qué especie llegará ni en qué momento (ver video adjunto de Telenoticias).



Pero, ¿cómo surgió esta idea de negocio natural?

​"Gracias al arte surge este comedero. Desde un inicio tenía que hacerlo, era lo que me recomendaba la gente, para ver las aves de cerca. En ese tiempo, no tenía el material fotográfico para poder capturar las aves, solo dibujar. Así fue cómo logré formar esto. Gracias a los comederos y a mi habilidad", agregó "Cope".

El espacio no solo permite la observación de aves, sino que también ofrece caminatas por un bosque cercano, aumentando las posibilidades de encontrar nuevas especies y disfrutar de la biodiversidad de la zona.

Los visitantes pueden fotografiar los distintos picos y colores de las aves, mientras se relajan y se desconectan del estrés cotidiano.



Para quienes deseen visitar este rincón natural, es posible obtener más información contactando al número 7136-5472. El lugar abre todos los días, aunque previo a su visita debe reservar.



¿Quiere conocer los rincones más atractivos de Costa Rica? Puede repasar otros paraísos naturales en la sección El Finde, a través de este link.

