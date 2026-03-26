Japdeva pide alza de 167% en tarifa de remolcaje y del 78% en servicio de montacargas

La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) pretende un incremento del 166,67% en el costo del remolcaje de buques y del 78,02% en el servicio de montecargas.

Esas variaciones se extraen de una actualización de tarifas que la institución presentó ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y que se mantiene bajo estudio, según confirmó la oficina de prensa de esa entidad a Teletica.com.

De acuerdo con la intendente de Transportes, Paola Varela, Japdeva pidió llevar la tarifa máxima del servicio de remolcaje —definido como el empuje y arrastre durante las maniobras de atraque, desatraque o movimientos de naves— a $0,32 por Tonelaje de Registro Bruto (TRB). En la actualidad, ese costo se sitúa en $0,12.



La entidad autónoma adujo —al justificar la necesidad del alza en su planteamiento— que con el monto vigente no se cubren los costos de combustible, mantenimiento y renovación de flota. De igual forma, alegó que la institución requiere la compra de un nuevo remolcador.

En un comunicado publicado por la presidenta ejecutiva de la Junta de Administración Portuaria, Sussy Wing, la jerarca defendió que tres años atrás se aplicó una rebaja del 50% por ese concepto.

"Cabe destacar que la disminución tarifaria aplicada el 12 de diciembre de 2023 generó un ahorro estimado para el sector naviero de £3.500 millones para los periodos 2024 y 2025, sin que se evidencie un traslado efectivo de este beneficio al consumidor final", hizo ver la jerarca en su nota de prensa.

Wing agregó que la propuesta responde a la necesidad de equiparar las condiciones tarifarias de los puertos Gastón Kogan (Moín de Limón) y Hernán Garrón (Limón), con otros puertos del país, como el de Caldera (Esparza), cuya tarifa máxima alcanza el mismo monto.

Otro de los aumentos solicitados es el de la tarifa de alquiler de montacargas —carga y descarga, almacenamiento y despacho de mercancías y movilización—. Específicamente, se piden aumentos equivalentes al 78,02% para los servicios para cargas de entre 2 y 3,4 toneladas, así como del 66,86% para aquellas superiores a 10 toneladas. Ni para la tarifa intermedia, ni la diaria, se contemplan cambios.

En el comunicado, la presidenta ejecutiva de la institución argumenta que existe "un rezago significativo en la tarifa", que la ha hecho "claramente insuficiente" y "ruinosa", pues no permite cubrir ni recuperar adecuadamente los costos operativos.

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Wing, además, defendió un ajuste de 1.069% en los cargos por demoras de la compañía naviera, que de aprobarse, pasará de $0,48 al $5,61. Este cobro se hace según los tiempos inactivos que provocan afectaciones en la operación y que son atribuibles a las mismas compañías navieras y se calcula por hora.

La jerarca aseguró que la entidad ha identificado situaciones que afectan la eficiencia del servicio portuario que son atribuibles a "algunas compañías navieras", debido a periodos de inactividad que impactan la continuidad del servicio.

"En este contexto, la tarifa por demora (sin ajustes desde hace 26 años) busca desincentivar dichas prácticas, en estricto apego a la metodologia establecida por Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos", enfatizó la presidenta ejecutiva de la Junta de Administración.

Pero la Junta de Administración, además, solicitó rebajas en otras tarifas, como la de almacenaje —facilitación de bodegas o patios para resguardo de mercancías—. Por ese concepto, se solicitó una disminución del 66,81%.

Mientras que en otros rubros, como carga y descarga, tanto general como suelta, no se solicitó modificación alguna.

La presidenta ejecutiva defendió que que la gestión que planteó "se enmarca en criterios técnicos, transparencia y apego a la metodología tarifaria" de la Autoridad Reguladora.

El planteamiento de la entidad autónoma es ahora objeto de análisis legales y técnicos como parte del proceso de estudios tarifario que debe resolverse a más tarde el 17 de abril próximo, de acuerdo con la Intendencia de Transportes.

Este medio tiene en trámite una solicitud ante la oficina de prensa de la Junta de Administración.