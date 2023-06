Jaguar joven y sano, conocido como 'Rogelio', muere atropellado en Ruta 1

"Es un tema de seguridad vial, si las carreteras no cuentan con las medidas ambientales seguras para que los animales pasen por debajo, ellos se tiran y entonces ahí la persona no puede frenar y se puede generar un accidente. En Costa Rica no han ocurrido pérdidas humanas, pero es importante comenzar a actuar al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para adecuar las alcantarillas con mallas y pasarelas", finalizó Pomareda.