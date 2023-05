Jafet Soto: “Todo el mundo le echa la culpa a la política"

10 de mayo de 2023, 9:33 AM

El gerente del Herediano, Jafet Soto, conversó en Teletica Deportes Radio sobre la realidad que envuelve al fútbol nacional en medio de un año político en la Federación Costarricense de Fútbol.



Soto afirmó que muchos dirigentes, técnicos y demás protagonistas del fútbol nacional se quieren escudar en la política para su falta de acción en sus respectivos puestos o excusar resultados de sus clubes.



“Hay algunos fantasmas que se inventan en la cabeza los dirigentes, entrenadores… se hacen leyendas, ya eso es porque están enfermos y creen que son perseguidos. El fútbol durante 16 años que tengo como dirigente, me ha enseñado lo contrario, he aprendido que la cancha es importante; fuera el show es lindo bonito y me gusta defender a mi club”, declaró.