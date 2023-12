Jafet atiza la polémica con Juan Carlos Rojas

"(Juan Carlos Rojas) tiró con todo y es parte del Comité Ejecutivo y ahora es una santa paloma, yo puedo decir las cosas de frente, a él le gusta escribir, que no venga a decir cosas, si lo quiere tomar personal lo que dije está bien, a mí no me importa", dijo Jafet.

"Porque soy miembro del comité ejecutivo y el lunes me quedo callado, o llamo al presidente, no, yo no llamo a nadie, lo digo en vivo y cuando tengo que decirlo, no por atrás", añadió el rojiamarillo.