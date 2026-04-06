“Invisibless”: el documental tico que visibiliza la vida de las personas en condición de calle

En las calles del país existen realidades que, aunque están a la vista de todos, muchas veces pasan desapercibidas. Personas que viven en situación de calle y que, con el tiempo, se vuelven invisibles para gran parte de la sociedad.

Con el objetivo de romper esa indiferencia, la Fundación Lloverá presenta el documental “Invisibless”, una producción hecha en Costa Rica que busca ponerle rostro a la indigencia y visibilizar la compleja realidad que enfrentan quienes viven en condición de calle.

El proyecto recopila testimonios reales de personas que actualmente se encuentran en indigencia, así como de otras que lograron salir de las calles, con el fin de generar empatía, derribar estigmas y devolver humanidad a una población históricamente marginada.

Según explicó Esteban Blanco, representante de la Fundación Lloverá, el documental pretende abrir un espacio de reflexión social y evidenciar que detrás de cada historia hay circunstancias personales, sociales y económicas que muchas veces son ignoradas.

El estreno del documental se realizará el 23 de abril, a las 7:00 p. m., en el Cine Magaly, y contará con una única función.

Quienes deseen asistir pueden reservar sus entradas a través del sitio latiqueteracr.com