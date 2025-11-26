Investigan si carro de Hacienda fue utilizado para botar basura en lote baldío

Fotografías captadas este martes en la ruta 32 muestran un carro del gobierno parqueado a un lado de la vía y una persona manipulando basura que iba cargada en la parte trasera del vehículo.

La situación da la apariencia de que se está botando la basura en un lote baldío, y por eso la persona que captó las imágenes las compartió como denuncia.

En el carro viajaban dos personas, pero solo una se muestra fuera del automotor al momento de tomarse las fotos.

El carro transportaba sillas, llantas y piezas de madera. A un lado del automotor se nota basura tirada en el suelo, que demuestra que en ese mismo punto se tiran desechos frecuentemente.



Consultado al respecto, Hacienda señala que abrió formalmente una investigación para determinar si efectivamente ocurría tal cosa.

"Efectivamente, se trata de funcionarios de nuestra institución que trasladaban bienes desde la Sede Tributaria de Heredia a unas bodegas en Calle Blancos. La denuncia fue recibida este martes y trasladada a la Contraloría de Servicios para lo que corresponda", señalaron en el ministerio.

