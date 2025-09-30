Investigan muerte de bebé de un año en Pérez Zeledón

Las autoridades judiciales confirmaron que investigan la muerte de un menor de un año por el de síndrome del niño agredido.

Según los reportes, el pequeño ingresó primero al hospital de San Vito de Coto Brus acompañado de su madre, identificada con el apellido Castillo, ambos de nacionalidad panameña (ver video adjunto de Telenoticias).



Debido a la gravedad de su estado, el menor fue trasladado al Hospital Nacional de Niños, donde lamentablemente falleció. Durante la atención médica, los especialistas detectaron indicios compatibles con un posible caso de maltrato infantil, por lo que notificaron a las autoridades judiciales.



Tras presentarse en el centro médico, las autoridades realizaron el levantamiento del menor y detuvieron a la mujer como sospechosa.

El caso permanece bajo investigación y las autoridades continúan recabando información para determinar las circunstancias exactas de la muerte.



