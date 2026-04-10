Investigan más de 20 casos de supuesta corrupción en Fuerza Pública

El Ministerio de Seguridad Pública mantiene más de 20 procesos administrativos activos contra oficiales de la Fuerza Pública por presuntos casos de corrupción, los cuales se investigan a través del Departamento Disciplinario Legal de la institución.

Algunas de estas denuncias se han difundido en redes sociales, mientras que otras provienen de ciudadanos, empresas privadas, jefaturas policiales e incluso de instancias judiciales. Todas, sin excepción, deben seguir el mismo procedimiento administrativo interno.

Actualmente, de los procesos abiertos, ocho expedientes ya se encuentran en manos de la Inspección Policial, mientras que otros 13 permanecen en etapa de investigación preliminar.

No obstante, las autoridades reconocen que no todos los casos avanzan al mismo ritmo. Cuando existe una investigación penal paralela, los procesos administrativos pueden quedar suspendidos temporalmente, a la espera de una resolución judicial.

Según datos del Ministerio de Seguridad, cada año el Departamento Disciplinario Legal recibe más de mil denuncias por distintas faltas cometidas por oficiales. De ese total, entre 350 y 400 casos concluyen con algún tipo de sanción.

Aun así, desde la institución aseguran que las denuncias específicamente relacionadas con corrupción han mostrado una disminución en comparación con años anteriores.

Dependiendo de la gravedad de los hechos comprobados, las sanciones pueden ir desde medidas disciplinarias hasta el despido sin responsabilidad patronal, en los casos más severos.