Investigan fiestas organizadas por supuestos narcos en el Caribe

El Ministerio de Seguridad presentó un informe a la Fiscalía sobre constantes fiestas de sospechosos de narcotráfico en zonas montañosas, casas de lujo y hoteles en el Caribe de nuestro país.



Una de las fiestas de las que se enteró la Fuerza Pública de Limón se llevó a cabo el fin de semana anterior en el barrio Los Lirios, en la casa de uno de los sospechosos de narcotráfico.

En las imágenes se aprecia a una gran cantidad de personas dentro de un inmueble, asimismo algunas mujeres en vestido de baño.

Uno de los datos que más llama la atención de las autoridades es que, en apariencia, las personas llenan una piñata con una gran cantidad de dosis de lo que parecer ser marihuana.

​Este tipo de fiestas se han incrementado en las últimas semanas, según la policía.

Telenoticias consultó al Ministerio Público sobre esta fiesta, sobre el sospechoso de narcotráfico y las actividades que se realizan al margen de la ley y esto fue lo que indicaron:

"No es posible confirmarle si existe o no una investigación por los hechos que usted expone, lo anterior, en virtud de que, por protocolo interno del Ministerio Público, no se informa sobre la apertura o no apertura de procesos penales cuando se trata de delitos como narcotráfico y legitimación de capitales, salvo cuando -ante la eventual existencia de un expediente- la persona investigada haya sido detenida o se le haya puesto en conocimiento los hechos atribuidos."