Investigan a funcionarios municipales por acreditaciones irregulares en concierto de Bad Bunny

La Municipalidad de San José abrió una investigación contra tres funcionarios que, al parecer, aprovecharon su cargo para acreditarse en el concierto del artista puertorriqueño Bad Bunny.

El evento reunió a más de 110 mil personas en el Estadio Nacional los días 5 y 6 de diciembre de 2025.

Según explicó el alcalde de San José, Diego Miranda, los funcionarios implicados no tenían asignadas labores de fiscalización, por lo que no se justificaba su asistencia.

"Es una fase de investigación para determinar si hubo irregularidades", señaló Miranda. Agregó que algunas listas incluían personas que no realizan esas funciones, e incluso individuos externos a la institución que, en apariencia, habrían ingresado usando canales oficiales.

El proceso administrativo busca esclarecer posibles faltas al deber de probidad, conflictos de interés y pérdida de confianza.

De confirmarse las irregularidades, los funcionarios podrían enfrentar sanciones disciplinarias e incluso el despido, añadió el alcalde.



