Inversión extranjera alcanza cifra récord, pero el país atrae menos capital fresco

Costa Rica volvió a superar la barrera de los $5.000 millones en Inversión Extranjera Directa (IED) por segundo año consecutivo; sin embargo, el crecimiento estuvo impulsado principalmente por reinversiones de empresas ya instaladas, mientras que el capital destinado a nuevas operaciones registró una caída significativa.

Al cierre de 2025, el país alcanzó $5.121,8 millones en inversión extranjera, según datos del Banco Central de Costa Rica, manteniendo cifras históricas para la economía nacional.

No obstante, un análisis más detallado revela que el dinamismo provino, en su mayoría, de empresas que ya operan en el país y decidieron ampliar o fortalecer sus operaciones. Estas reinversiones sumaron $4.328 millones, lo que representa un incremento del 26% en comparación con el año anterior.

El panorama cambia al observar el comportamiento del capital nuevo, es decir, la inversión destinada a abrir nuevas operaciones. Este rubro cayó un 18%, y se ubicó en apenas $895 millones, lo que evidencia una menor llegada de nuevos proyectos al país.

Este comportamiento responde, en parte, a un escenario internacional complejo, marcado por mayor incertidumbre económica y tensiones geopolíticas. A ello se suma que más de la mitad de la inversión extranjera proviene de Estados Unidos, lo que incrementa la dependencia de un solo mercado.

Por sectores, la manufactura continúa liderando la atracción de inversión, impulsada principalmente por la industria de dispositivos médicos, uno de los pilares del régimen de zonas francas.

En contraste, sectores como servicios, turismo y comercio muestran números a la baja, reflejando un menor dinamismo en actividades distintas a la manufactura avanzada.

Un dato positivo es el crecimiento de la inversión fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM). De acuerdo con Procomer, este tipo de inversión aumentó un 24,3%, llevando nuevas oportunidades a regiones como San Carlos, Pérez Zeledón y Golfito.