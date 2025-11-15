Inversión en salud y educación se mantiene estancada, alerta Estado de la Nación

Según el informe Estado de la Nación 2025, Costa Rica enfrenta una caída sostenida en la inversión pública en salud y educación debido a recortes presupuestarios.



Entre 2010 y 2024, la proporción del gasto público destinada a inversión social bajó del 78,8%﻿ al 68%. Dentro de ese total, la educación pasó del 34% al 28% y la salud del 28% al 26%, mientras que el gasto en pensiones aumentó del 26% al 36%.

Se observa una pérdida de prioridad fiscal como consecuencia de las políticas restrictivas aplicadas durante el último quinquenio.



El informe advierte que existe una pérdida de prioridad fiscal como consecuencia de las políticas restrictivas aplicadas durante el último quinquenio. Además, destaca que la prioridad social de la inversión en educación es una tendencia que se arrastra desde 2017.

Los investigadores alertan que estos recortes descuidan programas clave en educación y salud durante varios años, lo que representa un retroceso en el desarrollo social del país.

​