Inundaciones y cierre de carreteras por fuertes lluvias en Costa Rica

Las fuertes lluvias registradas en diferentes lapsos de la tarde de este sábado provocaron incidentes en carretera e inundaciones (vea video adjunto de Telenoticias).

El desbordamiento del río María Aguilar generó incidentes en las cercanías del punto conocido como La Galera en Curridabat.

Una vez más, en Montes de Oca, la quebrada Los Negritos creció y generó una inundación que obligó al cierre del paso frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR). El tránsito fue restablecido a eso de las 7:00 p. m. pero se recomienda precaución, porque hay material en la vía.

La Ruta 32, que comunica a San José con Limón, fue escenario de un accidente que puso a correr a la Cruz Roja Costarricense (CRC) y el Cuerpo de Bomberos. Esto en el tanto que dos mujeres a bordo de un carro cayeron a un precipicio de unos 50 metros de profundidad. Ambas fueron rescatadas en condición estable.

Poco después de ese incidente, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) comunicó el cierre indefinido de la vía.

En Lomas del Río de Pavas, en San José, la capilla de la Sagrada Familia también se vio afectada por una inundación.

Para el próximo domingo, el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronostica una intensificación de las precipitaciones, producto del paso de la onda tropical 28, así como de la cercanía del país con la Zona de Convergencia Intertropical.