Inundaciones obligan a evacuar familias y paralizan Ruta 4 en Sarapiquí

Las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias obligaron a evacuar familias en varias comunidades de Sarapiquí. Bomberos y Cruz Roja realizan rescates con balsas y embarcaciones para trasladar a las personas hacia sitios seguros.

La emergencia afecta sectores como El Tigre, Naranjales y El Nogal. Las calles permanecen cubiertas por agua y varias viviendas registran afectaciones (ver video adjunto).

Más de 500 personas permanecen en albergues. La cifra aumentó durante los últimos días debido a las condiciones climáticas y al incremento en el caudal de los ríos.

El Cuerpo de Bomberos mantiene cerca de 20 funcionarios de la Unidad Operativa de Rescate en Aguas en los operativos. Los equipos ingresan a las comunidades para evacuar a las familias que permanecen en zonas de riesgo.

Las autoridades pidieron a los vecinos abandonar sus viviendas cuando exista peligro. Algunos habitantes se resisten a salir por temor a perder sus pertenencias.

La situación también afecta la Ruta Nacional 4. El agua cubrió parte de la carretera y provocó una larga fila de vehículos en el sector de la recta del Tigre.

Según el reporte desde la zona, la fila alcanza aproximadamente tres kilómetros. Conductores permanecen detenidos durante largos periodos debido a la inundación de la vía.

La emergencia también mantiene bajo vigilancia al río Sarapiquí. Las autoridades verifican un posible deslizamiento que podría haber generado un tapón en el cauce.

Los equipos de emergencia analizan la situación. Un eventual rompimiento del tapón podría generar un aumento repentino del caudal y elevar el riesgo de nuevas inundaciones.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) mantiene el monitoreo de los ríos con niveles elevados. Además, coordina la entrega de alimentos, agua potable y ayuda humanitaria para las comunidades afectadas.

La institución también mantiene la atención en los albergues temporales. Las autoridades reiteraron el llamado a la población para acatar las recomendaciones de evacuación y trasladarse a lugares seguros ante cualquier señal de peligro.