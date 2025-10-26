Inundaciones en Puerto Jiménez y Osa por fuerte lluvias: CNE habilita albergue

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) reportó 62 incidentes por inundación durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, producto de las fuertes lluvias provocadas por efecto indirecto del huracán Melissa.

El grueso de los eventos tuvieron lugar Puerto Jiménez y Osa.

Según el reporte del órgano adscrito a la Presidencia de la República, las precipitaciones ocasionaron el desbordamiento de los ríos Rincón y Oro, así como de diversas quebradas que afectaron comunidades como La Palma, Amapola y Puerto Escondido, entre otras.

Debido a las anegaciones, fue necesaria la apertura de un albergue temporal en La Palma para la atención de cuatro personas.

Mientras que en Osa se reportaron inundaciones en viviendas debido al colapso de los ríos San Juan, Sábalo y Chocuaco, así como de la quebrada Jeremías, especialmente en sectores de Rancho Quemado de Drake, donde las quebradas también generaron afectaciones.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) estima que la influencia del ciclón se extenderá hasta el martes o miércoles próximo, con el posicionamiento de la Zona de Convergencia Intertropical sobre el territorio costarricense.

Actualmente, sobre la vertiente del Pacífico se mantiene una alerta naranja, mientras que en el Valle Central y la Zona Norte, se tiene una advertencia amarilla. Sobre el Caribe prevalece una alerta verde.

Frente a la intensificación de las lluvias en las próximas horas, la Comisión de Emergencias pide precaución a la ciudadanía por posibles inundaciones y deslizamientos.