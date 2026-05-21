Inundaciones en el Caribe obligan a 19 personas a pasar la noche en albergues

Las inundaciones que afectaron este miércoles a buena parte del Caribe costarricense obligaron a evacuar a 19 personas que debieron pasar la noche en albergues de emergencia (ver video adjunto de Telenoticias).

Las autoridades confirmaron que se habilitaron dos refugios temporales producto de la crecida de ríos y el desbordamiento de estos: el primero en el distrito de Valle La Estrella y el segundo en 27 Millas de Batán.

Si bien la mejora en las condiciones del clima en las últimas horas ha ayudado a que el nivel del agua descienda, los efectos de la emergencia mantienen a barrios incomunicados y a al menos 150 familias afectadas solo en el cantón de Matina.

Este jueves, un equipo de Telenoticias viajó a Limón para observar los efectos del paso de la onda tropical n.º 3, que provocó importantes daños materiales en toda la provincia.